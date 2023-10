Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, revelam que o rácio global dos impostos, ou seja, a soma dos impostos e das contribuições sociais líquidas em percentagem do PIB, se situou em 41,2% na UE em 2022, uma diminuição em comparação a 2021 (41,5%).

Na zona euro, as receitas fiscais aumentaram em linha com o PIB nominal, o que significa que o rácio entre impostos e PIB permaneceu estável em 41,9% em 2022, segundo o Eurostat.

Por países, Portugal registou um rácio de 38% em 2022.

Os países com percentagens mais elevadas de impostos e contribuições sociais em percentagem do PIB foram França (48,0%), Bélgica (45,6%) e Áustria (43,6%), enquanto no extremo oposto ficaram a Irlanda (21,7%), a Roménia (27,5%) e Malta (29,6%), com os rácios mais baixos.