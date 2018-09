Em entrevista à agência Lusa a propósito das negociações sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), a líder parlamentar do PEV, Heloísa Apolónia, admitiu que “à medida que o tempo passa e que se avança de orçamento em orçamento” não é possível dizer que “é sempre mais fácil, porque não o é”.

“Essa dificuldade, de qualquer modo, não nos demove e incentiva-nos a continuar, mas com a plena convicção e os pés assentes na terra de que o PS muitas vezes constitui um travão aquilo que os verdes consideram que é fundamental em termos de progresso e de evolução no país”, criticou.

A deputada do PEV é perentória no aviso ao Governo de António Costa: “nós não podemos permanentemente aceitar uma obsessão continuada com o défice, deixando de dar as respostas ao país”.

Ser-se obsessivo com o défice, advertiu Heloísa Apolónia, “é deixar de se dar respostas determinantes, que são fundamentais para o desenvolvimento do país”.