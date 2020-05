Este cálculo, o primeiro que a ONS faz sobre o Produto Interno Bruto (PIB), teve em conta o impacto direto da pandemia da covid-19 e o confinamento no Reino Unido desde finais de março.

Em comparação com o mesmo trimestre de 2019, o PIB contraiu-se 1,6% no primeiro trimestre de 2020, a maior queda homóloga desde o quarto trimestre de 2009, adiantou a ONS.

O recuo correspondente ao primeiro trimestre reflete em grande parte o decréscimo registado em março de 5,8% na produção, construção e setor dos serviços.

No comunicado, a ONS indica que houve uma alteração generalizada da atividade económica no primeiro trimestre, sobretudo porque o setor dos serviços, pilar da economia do Reino Unido, desceu 1,9%, mas os setores da indústria e da construção também se contraíram.