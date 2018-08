A polícia sul-coreana conduziu uma operação esta quinta-feira, 30 de agosto, na sede da alemã BMW em Seul no âmbito de uma investigação a incêndios em motores.

Os investigadores querem descobrir se a BMW tentou ocultar eventuais falhas nos veículos suscetíveis de provocar os incêndios, informou a polícia de Seul. Os agentes confiscaram documentos e material.

A BMW Korea não comentou a operação.

"Vamos fazer uma investigação minuciosa para descobrir a verdade", afirmou uma fonte policial à agência de notícias Yonhap.

Mais de 40 veículos BMW sofreram incêndios este ano na Coreia do Sul, o que levou muitos estacionamentos a rejeitar os carros da marca.

As autoridades sul-coreanas proibiram provisoriamente a circulação dos automóveis BMW que não passaram nos testes de segurança.

Dezenas de proprietários de veículos da marca processam a BMW e exigem uma investigação penal contra a empresa, a sua filial sul-coreana e os seus principais executivos.

No mês passado, a BMW anunciou um recall [recolha] de 106.000 veículos a diesel de 42 modelos diferentes.

O problema também afeta outros países. Em agosto, BMW anunciou um recall de 323.700 veículos a diesel na Europa por razões similares.

Fonte oficial do grupo automóvel a revelou à Lusa que quase 2.400 veículos BMW serão chamados à revisão em Portugal.

A chamada dos veículos ocorreu depois de uma investigação do fabricante ter revelado um “mau funcionamento do módulo de recirculação dos gases de escape (EGR) que pode, em casos extremos, originar um fogo em alguns modelos BMW com motores a gasóleo”.

“O BMW Group decidiu levar a cabo uma ação de chamada por forma a analisar o módulo EGR nos modelos BMW Série 3, Série 4, Série 5, Série 6, Série 7, X3, X4, X5, X6 com motores Diesel de 4 cilindros (produzidos entre abril 2015 e setembro 2016) e motores diesel de 6 cilindros (produzidos entre julho 2012 e junho 2015)”, referiu informação oficial.

O fabricante referiu que, em alguns casos, o radiador do módulo EGR pode ter fugas de líquido de refrigeração, que se acumula no módulo EGR.

“Quando combinado com sedimentos de óleo, este líquido pode tornar-se combustível. Devido às altas temperaturas dos gases de escape nesta unidade, estes depósitos podem inflamar-se e provocar, em casos extremos, um fogo”, explicou ainda a BMW.