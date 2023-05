O lucro operacional (Ebit) do fabricante alemão teve um aumento homólogo de 25,4% até março, para 1,84 mil milhões de euros, na sequência do aumento das entregas e das vendas de modelos mais caros.

A Porsche informou também que manteve a rentabilidade operacional sobre as vendas em 18,2%, depois de entregar 80.767 veículos (+18%) no primeiro trimestre deste ano.

O presidente executivo interino, Lutz Meschke afirmou aquando da apresentação dos resultados que os “mercados são voláteis em todo o mundo” e que é por isso que estão mais satisfeitos com os números do primeiro trimestre deste ano, após a OPA (Oferta Publica de Aquisição) realizada em setembro do passado.

O fluxo de caixa líquido do segmento automóvel da Porche aumentou no primeiro trimestre deste ano para 1,43 mil milhões de euros (mais 83,8% que em idêntico período no ano anterior).

Meschke confirmou ainda as previsões da Porche para este ano, que apontam para um volume de negócios (faturação) entre 40 e 42 mil milhões de euros e uma rentabilidade operacional entre 17% e 19%, no caso de as “dificuldades globais” não se intensificarem.

“A longo prazo, o nosso objetivo é obter uma rendibilidade operacional das vendas superior a 20%”, salientou o gestor.