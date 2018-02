O secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, que representa Portugal nas reuniões dos ministros das Finanças da zona euro desde que Mário Centeno é presidente do Eurogrupo, comentou no final do encontro de hoje em Bruxelas que Luis de Guindos tem “boas credencias para ser um ótimo vice-presidente do BCE” e refutou a ideia do perigo de uma “politização” da instituição por ter sido escolhido um ministro das Finanças e não um governador de banco central.

“Não, não compreendo (as críticas), porque um banqueiro central é um decisor central, decide sobre política monetária, que também é uma política e uma política bastante importante. É uma política que os países que decidiram entrar na área do euro decidiram nessa altura entregar ao BCE, e portanto acho que é fundamental que à frente do BCE tenhamos decisores políticos experimentados, que estão habituados a decidir em situações de stresse, em situações de pressão, e portanto acho que Luis de Guindos reúne todas as condições para desempenhar essa função com total independência. Não me parece que exista aqui qualquer questão a esse nível”, declarou.

O secretário de Estado recordou que “o Governo português considerou que De Guindos reunia as condições para ter o apoio de Portugal”, lembrando a sua “experiência bastante grande”, em particular os seis anos enquanto ministro da Economia espanhol, período durante o qual enfrentou uma crise grave, da qual o país saiu com um crescimento robusto.

Mourinho Félix rejeitou por isso que o apoio de Portugal tenha sido uma “moeda de troca” por Espanha ter apoiado Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo.