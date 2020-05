Aqueles 481 milhões de euros comparam com os 972,2 milhões de euros registados em 2016 para o chamado ‘gap [intervalo] do IVA’ — que corresponde à diferença entre a receita do imposto efetivamente cobrada pelo Estado e o montante que deveria ter sido cobrado (IVA teórico).

No destaque sobre as “Estatísticas das Receitas Fiscais” referente a 2019, divulgado hoje, o INE afirma que “em 2017, ano mais recente com a informação detalhada necessária para o seu cálculo, o Gap do IVA foi estimado em 481 milhões de euros, o que equivale a 2,8% do IVA cobrado no ano”.

“A redução do Gap em 2017 traduz o aumento de 6,6% da receita efetiva (2,6% em 2016) face ao crescimento de 3,3% (1,9% no ano anterior) do IVA teórico”, precisa o INE, adiantado que os 481 milhões registados em 2017 traduzem “uma diminuição de 3,0 pontos percentuais face ao valor estimado para 2016 (972,2 milhões de euros)”.

O INE apresenta dados para o ‘Gap do IVA’ desde 2010 e a informação disponível mostra que o valor apontado para 2017 é o mais baixo desde que a série é publicada, sendo também a primeira vez que surge abaixo da barreira dos 500 milhões de euros.

O ‘Gap do IVA’ registou o valor mais alto em 2012, ano em que rondou 2,2 mil milhões de euros, tendo iniciado uma trajetória de descida que se tem mantido desde então.