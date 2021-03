“De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2020 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 11.501,1 milhões de euros, o que correspondeu a 5,7% do PIB (capacidade de financiamento de 0,1% em 2019)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Após ter registado em 2019 o primeiro excedente das contas públicas desde 1973, com um saldo positivo de 0,1% do PIB, a economia portuguesa regressa a uma situação deficitária em 2020, um ano em que o cenário económico ficou fortemente marcado pelos efeitos da pandemia de covid-19.

As previsões divulgadas pela Comissão Europeia no final do ano passado apontavam para um saldo orçamental negativo de 7,3% do PIB em 2020, um valor igual ao inicialmente previsto pelo Governo português que, no entanto, já tinha vindo admitir que o resultado final poderia ficar mais próximo do previsto no orçamento suplementar de 2020, que era de 6,3% do PIB.

Mais pessimistas, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) previam um défice de 8,4% e de 7,9% do PIB, respetivamente, para a economia portuguesa em 2020.

No final do terceiro trimestre de 2020 as Administrações Públicas tinham registado um défice de 4,9% do PIB, depois de este ter ficado nos 5,4% até junho.

Dívida pública sobe para os 133,6% do PIB em 2020

O rácio da dívida pública em relação ao Produto Interno Bruto situou-se nos 133,6% em 2020, aumentando face aos 116,8% registados em 2019, de acordo com a nota do Procedimento dos Défices Excessivos divulgada hoje pelo INE.

“A dívida bruta das AP [Administrações Públicas] terá atingido 133,6% do PIB em 2020 (116,8% no ano anterior)”, um valor que corresponde a 270.491,7 milhões de euros de endividamento, apontam os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2019, a dívida foi de 249.977,5 milhões de euros, a que correspondeu um rácio face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 116,8%, enquanto em 2018 a dívida pública foi de 121,5% do PIB e em 2017 de 126,1%.

A previsão do Governo para o rácio da dívida face ao PIB em 2020 era de 134,8%, enquanto Bruxelas era mais pessimista e apontava para os 135,1% do PIB, o Fundo Monetário Internacional (FMI) para os 137,2% e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) para os 135,9%.

Numa atualização do quadro referente à dívida pública divulgado em 02 de fevereiro, o Banco de Portugal (BdP) tinha já sinalizado que a dívida na ótica de Maastricht (nome do Tratado que estabeleceu as normas europeias de contabilidade) teria sido de 133,7% do PIB.