“No período de análise e vigência do Plano de Poupança de Energia, entre agosto de 2022 a março de 2024, Portugal registou uma redução de 22,6% de gás natural, o que corresponde a 150,7% de execução da meta de redução estabelecida pelo Regulamento do gás”, informou a Adene, em comunicado, realçando que “neste período, Portugal superou em 50,7% a meta de 15% estabelecida no Regulamento 2023/706, de 30 de março de 2023”.

A redução do consumo de gás natural resultou de regras europeias, adotadas no verão de 2022, na sequência do agravamento da crise energética devido à invasão russa da Ucrânia e das sanções aplicadas ao principal fornecedor de gás natural à Europa.

O Plano de Poupança de Energia estabeleceu uma meta de redução voluntária do consumo de gás natural de 15% entre agosto de 2022 e março de 2023, face ao consumo médio dos cinco anos anteriores.

“Segundo o Gabinete Europeu do Ambiente, Portugal encontra-se entre os países da UE com medidas de poupança de energia mais robustas, destacando-se por ser o único país que reporta regularmente e de uma forma transparente a informação sobre a implementação e progresso das medidas de poupança de energia”, destacou a Adene.

Em março, último mês de vigência do PPE, registou-se uma redução de 22,6% no consumo de gás natural no país, face à média do período de referência.

Segundo a Adene, a Comissão de Acompanhamento do PPE concluirá os seus trabalhos até 31 de julho de 2024.