Numa altura em que as despesas do dia a dia parecem dar pouco espaço de manobra ao nosso orçamento, ter uma ferramenta simples e prática para começar a poupar pode fazer toda a diferença. E foi precisamente para ajudar a resolver este problema tão comum que nasceu a Apparte.

O intuito desta ferramenta gratuita é simples: ajudar a juntar dinheiro por objetivos. Sem montantes mínimos, prazos ou custos, o que significa que se pode pôr e tirar dinheiro quando se quiser, sem burocracias e papelada associada. No fundo, poupar com uma liberdade que permite pôr algum dinheiro de parte quando der jeito, sem pressões, e ainda com a flexibilidade de ajustar tudo conforme as circunstâncias da vida — que, como tão bem sabemos, num dia são uma coisa, e no seguinte são outra.

Aliás, um dos grandes trunfos do Apparte é precisamente a ausência de limites de uso. É possível ter várias poupanças em simultâneo, cada uma com um objetivo diferente. Imagine-se a poupar para uma viagem e desfrutar da tranquilidade dos lagos das majestosas montanhas austríacas, a comprar um novo computador ou a começar finalmente a amealhar para aquele fundo de emergência há muito prometido (o chamado pé-de-meia).

São mais do que razões para experimentar. E, se assim é, por que não começar já hoje a colocar um dinheirinho de parte?

Apparte - App Millennium créditos: Apparte - App Millennium

Poupar com motivação

Ah, e por falar em fundos de emergência! Se há algo que a pandemia da Covid-19 e a inflação vieram confirmar, foi o quão importante é ter dinheiro colocado de parte para imprevistos e ter as contas em ordem.

Segundo os especialistas, o ideal seria ter de parte pelo menos três vezes o valor dos gastos mensais. Parece um objetivo ambicioso, mas com a ajuda do Apparte torna-se mais acessível. Isto porque é possível definir este objetivo, ir juntando aos poucos e acompanhar o progresso ao longo do tempo. Sem pressões ou obrigações. E se não houver um objetivo concreto em mente? Também não há problema. Com o Apparte, é possível poupar sem um propósito específico.

A personalização é outra das funcionalidades que tornam o Apparte o braço-direito da poupança. É possível criar um objetivo de poupança e escolher o nome, a imagem, o valor a poupar, a data e o prazo. Por exemplo, alguém que esteja a planear uma viagem para ver ao vivo as inesquecíveis auroras boreais islandesas pode criar o objetivo "Luzes de Sonho", adicionar uma foto deste fenómeno natural e definir quanto quer poupar e até quando. Assim, cada vez que se abre a App Millennium, há uma motivação extra ao ver o progresso feito.

Para facilitar ainda mais o processo de poupança, podem ser definidas transferências automáticas da conta à ordem para o Apparte. Basta escolher o montante e a periocidade. A App Millennium trata do resto. Quando o objetivo é atingido, a app envia uma notificação, permitindo decidir o que fazer a seguir: usar o dinheiro para o que se planeou ou continuar a poupar.

Apparte - App Millennium créditos: Apparte - App Millennium

Appropósito, a série

Recentemente, foi lançada a "Appropósito", uma série online que aborda temas como poupança, gestão financeira, entre outros tópicos, num contexto de vida real. É uma forma divertida e descontraída de aprender mais sobre como gerir o dinheiro e tirar o máximo partido das ferramentas disponíveis na App Millennium.

A série não se limita a explicações teóricas. Passada num ambiente familiar — um café —, as personagens são pessoas comuns que, de forma descontraída, falam e lidam com questões e hábitos financeiros. Entre uma professora, uma aluna universitária promissora, amigos de infância e até uma mãe que também é sogra e adora tecnologia, cada episódio, com menos de um minuto, esclarece dúvidas sobre temas como débitos diretos, PPRs, investimentos, aberturas de conta online e muito mais.

Pondo as coisas noutros termos: com diálogos simples e situações do dia a dia, a série ajuda a tornar a gestão do dinheiro mais acessível e fácil de compreender, como se fosse uma conversa entre amigos.