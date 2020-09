Segundo o INE, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de -0,1% em agosto, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à de julho.

O grupo de produtos alimentares não transformados registou um aumento homólogo de 4,2% em agosto (4,8% em julho), enquanto o dos produtos energéticos apresentou uma taxa de variação de -4,9% (-5,3% no mês anterior).

Por classes de despesa e face ao mês precedente, o INE destaca o aumento das taxas de variação homóloga das classes dos ‘restaurantes e hotéis’ e das ‘bebidas alcoólicas e tabaco’, com uma variação de 1,7% e -0,2%, respetivamente (1,2% e -0,6% no mês anterior).

Em sentido oposto, assinala a diminuição da taxa de variação homóloga da classe dos ‘transportes’, dos ‘produtos alimentares e bebidas não alcoólicas’ e das ‘comunicações’, com variações de -3,2%, 2,3% e -1,0%, respetivamente (-2,6%, 2,6% e -0,6% no mês anterior).

Nas classes com contribuições positivas para a variação homóloga do IPC sobressaem os ‘bens alimentares e bebidas não alcoólicas’, ‘restaurantes e hotéis’ e ‘bens e serviços diversos’, enquanto os ‘transportes’ e ‘lazer, recreação e cultura’ se destacaram pelas contribuições negativas.

Em agosto de 2020, o IPC registou uma taxa de variação mensal de -0,3% (-1,3% no mês anterior e -0,1% em agosto de 2019), sendo que, excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, a variação do índice foi também de -0,3% (-1,7% no mês anterior e -0,2% em agosto de 2019).

Já a variação média dos últimos doze meses foi de 0,1%, taxa idêntica à registada no mês anterior.

Quanto ao índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), diminuiu 0,2% em agosto face ao mesmo mês de 2019, uma taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior e idêntica à estimativa do Eurostat para a área do Euro (em julho de 2020, a variação do IHPC português tinha sido inferior à da área do euro em 0,5 pontos percentuais).

O IHPC registou uma variação mensal de -0,3% (-2,0% no mês anterior e -0,1% em agosto de 2019) e uma variação média dos últimos 12 meses de 0,1% (valor idêntico ao registado no mês precedente).