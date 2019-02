“Os resultados do novo estudo mostram que os preços da banda larga móvel caíram em 2018 nos países da UE”, indica a Comissão Europeia no seu site, onde divulga hoje um relatório sobre o tema.

Bruxelas precisa que, dentro da UE, este tipo de serviços é mais caro na República Checa e no Chipre, seguindo-se os países com preços “relativamente caros” como Portugal, Bélgica, Holanda, Irlanda, Croácia, Malta, Hungria, Grécia e Eslováquia.

Já com preços “relativamente baratos”, a Comissão Europeia identifica a Eslovénia, Letónia, Estónia, Lituânia, Roménia, Suécia, Dinamarca, Bulgária, Alemanha e Espanha, enquanto os países mais baratos são Itália, Polónia, Áustria, França, Reino Unido, Luxemburgo e Finlândia.

Em causa está um relatório do departamento de comunicações e tecnologia da Comissão Europeia, que analisou vários pacotes de telecomunicações dos principais operadores nos 28 Estados-membros, abrangendo internet, chamadas de voz e mensagens de texto.

Em Portugal, foram analisadas ofertas da Meo, Vodafone e Nos.

“Em comparação com os outros Estados-membros, os preços para banda larga móvel e telefone em Portugal são, de acordo com as ofertas analisadas, ligeiramente mais caros do que a média da UE”, observa Bruxelas no documento.