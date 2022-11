De acordo com o Verivox, as empresas locais de fornecimento básico de energia já anunciaram um total de 137 aumentos de preços para a eletricidade e 167 para o gás.

Assim, a eletricidade será, em média, 61% mais cara e o gás 54%, o que significa um custo adicional de várias centenas de euros.

O portal Check24 registou 194 aumentos no preço da eletricidade no fornecimento básico a partir de janeiro e 121 aumentos no preço do gás.

Cerca de 4,2 milhões de famílias serão afetadas por aumentos dos preços da eletricidade em 61,8% em média face a 30 de setembro, enquanto cerca de dois milhões de famílias terão de pagar, em média, mais 58,0% pelo fornecimento básico de gás, de acordo com os cálculos do Check24.

“Com o aumento dos preços das tarifas básicas locais de abastecimento, os custos da crise energética estão a atingir cada vez mais famílias”, disse Thorsten Storck, especialista em energia do Verivox.

Acrescentou que “os fornecedores fazem refletir o elevado nível de preços no comércio por grosso e também o aumento das taxas para a utilização da rede”.

De acordo com Steffen Suttner, gerente do departamento de energia do Check24, “este inverno os consumidores estão a pagar mais do que nunca pelo aquecimento.”

“A guerra na Ucrânia e as paragens em várias centrais nucleares em França estão a aumentar os preços. Com temperaturas particularmente baixas, os custos energéticos continuarão a aumentar”, acrescentou.

Do lado da eletricidade, a eliminação da sobretaxa para o financiamento das renováveis “inicialmente proporcionou um ligeiro alívio aos consumidores”, disse.

No entanto, os consumidores “terão de se preparar para um aumento significativo dos preços”, acrescentou.

“As centrais de gás são essenciais no ‘mix’ de fornecimento de eletricidade na Alemanha para equilibrar as flutuações das renováveis. Deste modo, desempenham um papel decisivo na determinação do preço da eletricidade. Os preços elevados são repercutidos com um ligeiro atraso nos clientes finais”, explicou.