Os membros da OPEC anunciaram este domingo cortes voluntários à produção até ao final do ano.

Riade anunciou uma redução de 500 mil barris por dia já a partir de maio, isto representa menos de 5% da produção média de 11,5 milhões de barris por dia (dados de 2022).

A Rússia anunciou que vai estender o corte voluntário de 500 mil barris por dia até ao final de 2023.

Os Emirados Árabes Unidos planeiam um redução de 144 mil barris por dia no mesmo período.

O Kuwait anunciou um corte de 128 mil barris por dia; o Iraque aponta para 211 mil barris por dia; o Omã anunciou um corte de 40 mil barris por dia e a Argélia comprometeu-se com uma redução de 48 mil barris por dia.

Segundo Riade, a decisão tem cariz preventivo e visa garantir a estabilidade do mercado de petróleo.

A Associated Press escreve, todavia, que isto poderá refletir-se num aumento dos preços na bomba de gasolina, ou seja, junto do consumidor final, isto numa altura em que o Ocidente está a braços com um crescente aumento do custo de vida devido à inflação.