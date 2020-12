De acordo com a Bloomberg, pelas 13:45 a bolsa que mais caía era a de Madrid, que perdia 3,58% para 7.749,30 pontos, seguida da praça financeira de Milão, que caía 3,28% para 21.254,58 pontos.

Com perdas superiores a 3% negociavam as praças de Frankfurt (3,17% para 13.198,80 pontos) e Paris (3,06% para 5.358,53 pontos).

Apenas a praça de Londres escapava ao limite dos 3%, recuando 2,65% para 6.355,98 pontos.

À mesma hora, o PSI20, principal índice da bolsa de Lisboa, perdia 2,72% para 4.633,41 pontos.

Também esta manhã o preço do petróleo Brent, negociado em Londres, chegou a baixar dos 50 dólares por barril, para um mínimo de 49,32 dólares entre as 10:00 e as 11:00 horas, mas pelas 13:50 já negociava acima dos 50 dólares.

Esta quebra representou cerca de 5,51% abaixo do fecho de sexta-feira, dia em que fechou nos 52,20 dólares, de acordo com a agência Efe.

As movimentações nos mercados financeiros dão-se num dia em que surgem receios relacionados com a expansão do coronavírus na Europa, depois do Reino Unido ter detetado uma nova variante do vírus.

A incerteza sobre se haverá um acordo comercial entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) antes do atual período de transição pós-Brexit (saída britânica da UE), que termina em 31 de dezembro, também teve impacto nos mercados.