"Os números divulgados hoje pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) mostram que a procura da região cresceu acima da média nacional no quarto mês do ano. Abril foi, recorde-se, o mês em que este ano se celebrou a Páscoa, época em que tradicionalmente esta região recebe muitos visitantes", refere a Entidade Regional Turismo Centro, em nota divulgada hoje.

No total de dormidas, o mês de abril de 2019, em comparação com o mesmo mês em 2018, registou um aumento percentual de 10,4% no Centro de Portugal, passando de 523.301 visitantes para 577.723.

"Ou seja, verificaram-se mais 54.422 dormidas. Este aumento de 10,4% é superior à média nacional, que se cifrou nos 9,5%", refere a Entidade Regional presidida por Pedro Machado.

A subida foi mais significativa entre os visitantes nacionais, cujas dormidas cresceram 13,3%, para 319.576. As dormidas com origem no estrangeiro tiveram também um aumento expressivo de 7,0%, para 258.147 visitantes.

O Centro de Portugal cresceu também 10% no indicador do número de hóspedes. Em abril de 2018 tinham sido contabilizados 312.374 hóspedes na região; em abril de 2019 foram 343.719.

"Merecedor de destaque é também o indicador dos proveitos da atividade hoteleira, que subiram de 24,9 milhões para 27,2 milhões de euros (mais 9,4%) entre abril de 2018 e abril de 2019. São mais 2,3 milhões de euros que as unidades hoteleiras do Centro de Portugal ganharam no quarto mês do ano", refere a Entidade Regional.

Para Pedro machado, estes números confirmam a tendência de subida sustentada da região nos últimos anos.

"A atividade turística no Centro de Portugal caminha para um ano de 2019 muito positivo, à semelhança dos anos anteriores. É o resultado do prestígio crescente conquistado por esta região dentro e fora de portas", refere Machado.

O presidente da Turismo do Centro sublinha ainda que "a marca Centro de Portugal está cada vez mais consolidada nos mercados, fruto do trabalho em conjunto entre organismos públicos e os empresários do setor, que são incansáveis no esforço desenvolvido para atrair visitantes à região".