“Curiosamente a seca não afetou a produção de vinhos e […] Portugal andou em contracorrente em relação ao resto do mundo. A maior parte dos países tiveram quebras de produção, mesmo na Europa. Já Portugal […] fechou 2017 com 6,6 milhões de hectolitros, mais 10% do que no ano anterior. [As exportações] fecharam com uma subida de 7,5% para 778 milhões de euros”, disse Jorge Monteiro em entrevista à Lusa.

Conforme explica o dirigente, a situação explica-se com “as temperaturas amenas sentidas nas noites de verão”, que permitiram que as plantas recuperassem a situação de pressão vivida durante o dia.

No entanto, Jorge Monteiro garante que os vinicultores começam a preparar-se para as consequências dos fenómenos climáticos.

“O setor tem vindo a explorar a adaptação das castas às novas alterações. A consciência para as alterações climáticas tem vindo a acentuar-se nos últimos tempos, mas daqui a 20 anos vamos começar a sentir na vinha as consequências do aquecimento global”, notou.

De acordo com o responsável, França é principal destino dos vinhos nacionais, representando 109 milhões de euros, seguida pelo Reino Unido (79 milhões de euros).