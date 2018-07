“Produtores de referência de regiões como o Douro estão a vir há uns anos para cá para também fazerem vinhos na região do Dão. Portanto, tudo isto é um bocado reflexo da redescoberta que se está a ter nos vinhos do Dão”, assumiu Arlindo Cunha.

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão explicou que estes vinhos “são diferentes, são vinhos com maior frescura, com maior riqueza aromática e com outro tipo de equilíbrio”, fruto do designado ‘terroir': a conjugação de três fatores como o clima, os solos e as castas.

“Os três fatores conjugados dão vinhos diferentes e específicos e o ‘terroir’ do Dão, com um clima que não é tão seco como o Douro, uns solos graníticos que dão mais acidez e mais taninos, mais frescura ao vinho, é esta diferença que está a ser descoberta pelo mercado e está na base do sucesso”, explicou o presidente.

Arlindo Cunha compreende que “é normal que produtores que estão no Douro, e continuam a ter muitos sucessos no Douro, entendem que é altura de terem no seu portefólio de oferta também vinhos do Dão por serem diferentes e é por isso que, ano após ano, têm vindo ao Dão produtores que também querem produzir no Dão”.

Um sucesso que o responsável também associa “à tecnologia, com vinhas bem feitas, bem expostas, bem trabalhadas, a uma boa viticultura e uma boa enologia, por isso é que os vinhos do Dão, e em geral os vinhos portugueses são um setor muito competitivo em termos internacionais, porque têm uma relação preço qualidade praticamente imbatível”.