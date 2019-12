Em entrevista à RTP3 difundida quarta-feira ao final da noite, Catarina Martins foi ainda questionada sobre outras matérias orçamentais, como o pedido do Governo a Bruxelas para que a taxa do IVA possa variar em função do consumo, lembrando a coordenadora bloquista que o partido fez esta mesma proposta nas negociações do Orçamento do Estado para 2019 e na altura o executivo deixou claro que estava fora de questão.

Sobre os aumentos para a função pública propostos hoje pelo Governo em reuniões com os sindicatos, a líder bloquista foi muito crítica, afirmando que “0,3% é um número inaceitável” e que todas as pessoas percebem que este “não é aumento, não se vê, não existe”.

“Há algumas ideias que são boas. É boa a ideia de criar na legislação um principio de aumento anual da função pública, é importante que o Governo negoceie com os sindicatos, deve haver negociação coletiva também na administração pública, de acordo. Agora os números não podem ser esses, estes números são absolutamente inaceitáveis”, reiterou.

O Bloco de Esquerda, continuou Catarina Martins, já colocou em cima da mesa uma proposta com o objetivo de que “não haja perda de poder de compra real dos funcionários públicos”, sendo imperioso que os aumentos sejam “superiores à inflação para haver uma recuperação de rendimentos”.

“Espero bem que o resultado final seja outro. O que acho é que não é uma boa forma de começar negociações sobre aumentos salariais dizendo: o aumento é zero”, lamentou.