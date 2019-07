"Está em causa a sobrevivência da empresa e o seu regular funcionamento, sendo fundamental que os agentes políticos e os açorianos conheçam a real situação do grupo SATA", declarou o deputado social-democrata António Vasco Viveiros, citado em comunicado de imprensa.

O grupo SATA, que integra as companhias aéreas SATA Air Açores (que efetua as ligações inter-ilhas) e Azores Airlines (que efetua as ligações para fora do arquipélago), registou prejuízos de 20,84 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, de acordo com informações enviadas à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, no início de julho.

Entre janeiro e março, a Azores Airlines teve um prejuízo de 16,85 milhões de euros, enquanto a SATA Air Açores registou 3,99 milhões de euros de prejuízo.

No primeiro trimestre de 2018, a companhia que liga os Açores ao exterior tinha verificado prejuízos de 14,5 milhões de euros e a SATA Air Açores um resultado líquido negativo de 708 mil euros.

O grupo SATA havia fechado 2018 com um prejuízo de 53,3 milhões de euros, um agravamento de 12,3 milhões face ao ano de 2017.