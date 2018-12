Pelas 08:50, o principal índice da praça de Lisboa, o PSI20, seguia a avançar 0,12% para 4.995,00 pontos, com sete ações a subirem, nove a descerem e duas inalteradas (a Ramada Investimentos e a Sonae Capital).

A NOS e a REN eram as empresas que mais subiam, avançando 0,55% e 0,50% para 5,51 euros e 2,41 euros, respetivamente.

A Jerónimo Mastins somava 0,43% para 10,63 euros e a EDP subia 0,32% para 3,12 euros.

A penalizar seguiam as ações da Navigator, que recuavam 1,40% para 3,79 euros, e as do BCP que desciam 1,18% para 0,25 euros.

A Galp também estava em terreno negativo, a negociar nos 0,27% para 15,02 euros.