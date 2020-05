--

No âmbito da resposta europeia à covid-19, o Partido Socialista está a promover um ciclo de conversas online com os seus eurodeputados.

Hoje é a vez de Isabel Estrada Carvalhais responder às perguntas dos portugueses em direto no SAPO24 e na página de Facebook do PS na Europa.

O tema desta terça-feira no ciclo "9 temas, 9 debates e 9 deputados" é "Agricultura".

Professora universitária no Minho, independente, com 46 anos, foi Isabel Estrada Carvalhais (e não Isabel Santos, como por lapso o SAPO24 escreveu há semanas) que foi ocupar o lugar de André Bradford no Parlamento Europeu, na sequência a morte súbita do eurodeputado, a 8 de julho do ano passado.

Casada, mãe de um rapaz, Isabel Carvalhais é doutorada em Sociologia e professora associada da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.

Diretora da licenciatura em Ciência Política, investigadora integrada do Centro de Investigação em Ciência Política na Universidade minhota, Isabel Carvalhais nasceu no norte de Angola.

Hoje, responde em direto sobre o tema Agricultura, já que é membro da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, bem como da Comissão das Pescas.