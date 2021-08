Praticamente cinco mil desempregados estão à espera de resposta do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores (AERT) da Segurança Social, de acordo com a edição de hoje do Diário de Notícias (DN).

Segundo adianta o DN, os trabalhadores já terão submetido o sétimo pedido de apoio, referente a julho, no início de agosto, mas a Segurança Social não estará ainda a dar resposta aos requerimentos dos processos. Em causa estão desempregados que no primeiro semestre de 2021 tiveram acesso direto ao AERT depois de ficarem sem subsídio de desemprego, mas que agora só podem aceder ao programa após verificação dos rendimentos do agregado.

Entre as razões para tal, de acordo com o DN, estão constrangimentos informáticos e ainda a grande afluência que não tem permitido analisar os processos em tempo útil. No entanto, questionado pelo jornal, o ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estima que o pagamento "àqueles que cumpram os requisitos" será feito no dia 14 de setembro.

O AERT abrange os trabalhadores em situação de desproteção económica e prevê um apoio entre 50 euros e 501,16 euros, estando sujeito a condição de recursos, na generalidade das situações.