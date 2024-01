Ramiro Sequeira deixou as funções na TAP no final do ano passado, onde era administrador não executivo, segundo uma comunicação interna a que a Lusa teve acesso.

“O administrador não executivo Ramiro Sequeira cessará as suas funções na companhia no final deste ano”, lê-se na nota, na qual a TAP também agradece a Ramiro Sequeira “todo o seu contributo, dedicação e compromisso nas diferentes funções que desempenhou, especialmente durante um período difícil para a empresa”. “O seu profissionalismo e competência foram fundamentais para enfrentar os desafios e dificuldades decorrentes da pandemia, e em que a sobrevivência da TAP esteve em risco”, refere também a comunicação interna. Ramiro Sequeira, que desempenhava funções de administrador não executivo, integrou a TAP em agosto de 2018, vindo da concorrente espanhola Iberia, para assumir o cargo de administrador operacional (COO), na Comissão Executiva liderada por Antonoaldo Neves. Ao jornal da TAP, aquando da chegada à empresa, Ramiro Sequeira apontou como prioridades ajudar a melhorar os índices de pontualidade, o controlo de custos e a produtividade. “Entendo que a TAP está num processo de transformação e esta palavra por si mesma tem dois lados — o lado da mudança/incerteza, que deve ser gerido com assertividade e diálogo, e o lado das oportunidades/crescimento, que deve ser vivido com determinação e positivismo. Costumo dizer que os desafios se devem enfrentar com BEM: Bom Senso, Esforço e Metodologia”, afirmou, na ocasião. Com o regresso da companhia aérea ao controlo do Estado, em 2020, e a consequente saída de Antonoaldo Neves, Ramiro Sequeira assumiu a presidência executiva interinamente, durante 10 meses, até à chegada de Christine Ourmières-Widener, em meados de 2021. No seguimento da polémica sobre a indemnização de meio milhão de euros paga à ex-administradora e ex-secretária de Estado Alexandra Reis, o Governo decidiu exonerar por justa causa Ourmières-Widener e o então presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, que foram substituídos, em abril, por Luís Rodrigues. Segundo o Expresso, Ramiro Sequeira foi convidado a sair da Comissão Executiva. Ramiro Sequeira era o último sobrevivente da equipa executiva original da gestora francesa, eleita em assembleia-geral em 24 de junho de 2021, que era composta também por Alexandra Reis (saiu em fevereiro de 2022 e entrou para a equipa Sofia Lufinha em julho), Sílvia Mosquera (renunciou em março e sai em junho) e João Weber Gameiro (renunciou em outubro de 2021 e foi substituído por Gonçalo Pires). Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram