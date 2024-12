A receita fiscal do Estado fixou-se em 60.015,3 milhões de euros de janeiro a novembro, um aumento de 2,2% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com a síntese de execução orçamental.

O documento, hoje divulgado pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), revelou que a receita fiscal do Estado atingiu os 60.015,3 milhões de euros no acumulado até novembro, quando em igual período de 2023 estava em 58.515,2 milhões de euros. Em causa está um acréscimo de aproximadamente 1.500 milhões de euros. Para este resultado contribuíram, sobretudo, o IRC — Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas (+15,4%), o IVA — Imposto sobre o Valor Acrescentado (+2,2%) e o ISP — Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (+10,9%), “que mais do que compensam a quebra do IRS — Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (-5,4%).