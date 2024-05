Nestes primeiros três meses do ano, o total de Serviços Fixos aumentou 0,3%, totalizando 6 milhões, e a Base de Clientes do Serviço de Televisão por Subscrição e Conetividade cresceu 0,5% e 0,6% respetivamente, fixando-se ambos em 1,9 milhões.

A Base de Clientes Móveis Pós-Pago ultrapassou a marca dos 5 milhões e, impulsionada pela convergência, cresceu 1,5% (77 mil clientes) no 1º trimestre de 2024.

O aumento das receitas resultou do crescimento de 2,8% no Segmento Consumo e 4,6% no Segmento de Serviços Empresariais, excluindo Altice Labs.

No que respeita aos principais indicadores, a empresa de telecomunicações divulgou que o EBITDA cresceu 5,6% para 259 milhões de euros e o Investimento foi de 99 milhões de euros neste período.

O investimento agora divulgado reflete a aposta na "cobertura praticamente total da população com fibra ótica (95%), o reforço da rede móvel 4G, que chega a 99,95% da população, e a aposta no 5G que, no final do 1º trimestre apresentou uma taxa de cobertura da população de 95,66%".

A Base Total de RGUs e Clientes Únicos também teve uma progressão positiva, atingindo 14 milhões e 1,7 milhões respetivamente,o que segundo a operadora, " permite reforçar a liderança do mercado de telecomunicações em Portugal".