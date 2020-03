Segundo o destaque do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativo ao Índice de Preços no Consumidor (IPC), em fevereiro “todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo Lisboa registado o aumento mais intenso (4,1%)”.

Quanto ao valor médio das rendas de habitação, registou uma subida mensal de 0,2%, um valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao registado no mês anterior.

A região com o aumento mensal mais elevado neste indicador também foi a de Lisboa, com uma taxa de 0,3%, tendo as restantes regiões do continente registado valores positivos e as regiões autónomas valores nulos de variação mensal.