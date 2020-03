No semestre anterior, a variação homóloga tinha sido de 9,2%.

Segundo o INE, o número de novos contratos diminuiu 6,4%, face ao segundo semestre de 2018 (menos 10,5% no semestre anterior).

Pela primeira vez, desde o início da série (segundo semestre de 2017), as quatro sub-regiões NUTS III aumentaram o número de novos contratos de arrendamento, face ao período homólogo, com o Baixo Alentejo a subir 9%, o Alto Tâmega 8,7%, o Alentejo Central 5,1% e o Médio Tejo 0,8%.

De acordo com as estatísticas de rendas da habitação ao nível local, no período em análise, 39 municípios, localizados maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve, apresentaram um valor mediano superior ao nacional.