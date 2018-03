“Estamos bastante gratos aos nossos tripulantes de cabine portugueses por colocarem os nossos clientes em primeiro lugar, ignorando esta greve”, lê-se em comunicado da empresa, que refere que a “grande maioria” desses funcionários “estão a trabalhar dentro da normalidade esta manhã (29 de março)”.

O Sindicato Nacional Do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) convocou uma greve de tripulantes de cabine da Ryanair para hoje, domingo de Páscoa e quarta-feira (dia 04 de abril), porque as conversações com a transportadora “verificaram-se infrutíferas” sobre as exigências para aplicar a lei portuguesa, nomeadamente o direito de parentalidade e baixas médicas.

No primeiro balanço das consequências, pelas 11:00 (hora de Lisboa), a Ryanair avançou que “um pequeno número dos primeiros voos do dia sofreu ligeiras perturbações”, com o cancelamento de três voos e a recolocação dos passageiros em outras aeronaves.

Os clientes afetados “já estão a ser recolocados em voos extra operados esta manhã de bases da Ryanair fora de Portugal, operando de/para o Porto e Faro” e todos os passageiros que viajam de e para Portugal podem obter informações no 'site' Ryanair.com.