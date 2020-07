No relatório de gestão de 2019, publicado hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), pode ler-se que, no global, foram oito os administradores com direito a bónus, num total de 375,9 mil euros, um montante que fez o valor das remunerações do Conselho de Administração subir para 3,6 milhões de euros em 2019, face aos 2,9 milhões de euros atribuídos no ano anterior, que podem ser consultados no documento de 2018.

No relatório, o grupo explica a atribuição de remunerações com as linhas definidas pela EBA (European Banking Authority) e com o cumprimento do plano estratégico 2017-2020.

“O acionista da CGD [Estado] deliberou, em junho de 2019, sob proposta da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral (CRAG) da CGD, atribuir aos Administradores Executivos, relativamente ao exercício de 2018, remuneração variável”, adiantou o banco, no mesmo relatório.

No entanto, “em observância da política de remunerações da CGD, e de acordo com as EBA ‘Guidelines on Sound Remuneration’, 25% desta remuneração foi paga em numerário em novembro de 2019 e 25% será paga, em numerário, em cinco prestações anuais iguais entre 2020 e 2024″, lê-se no documento.

“Os remanescentes 50% da remuneração foram atribuídos em espécie, através de um instrumento diferido pelo período de cinco anos, ficando a sua liquidação condicionada à evolução da execução do Plano Estratégico 2017-2020″, referiu o banco.