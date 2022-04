Num discurso na Brookings Institution, Yellen analisou as lições aprendidas com as crises económicas do passado e disse que os países precisam de “remédios para a recessão” para proteger os cidadãos.

Segundo a secretária do Tesouro, os políticos aprenderam com a Grande Recessão que é imperativo sair das crises económicas “o mais rápido possível”.

“Os países irão sair-se melhor se as suas economias forem mais resilientes e menos frágeis”, disse.

Para Yellen, uma melhor compreensão dos problemas nas cadeias de abastecimento, dos aumentos dos preços das matérias-primas, de bolhas no valor dos ativos e dos choques do trabalho e da produtividade ajudará os políticos “a implementar reformas que reforçam a resiliência económica”.

Os últimos anos foram marcados pela crise pandémica que levou as administrações dos Estados Unidos, lideradas por Trump e Biden, a dar estímulos de biliões de dólares à economia, que os economistas consideram ter contribuído para a inflação atingir os níveis mais altos em quatro décadas.

Já recentemente, a guerra na Ucrânia tem grandes impactos nos preços globais de energia e dos alimentos, além de em outras ‘commodities’ (matérias-primas).