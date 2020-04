“Tivemos boas notícias de ontem [quarta-feira] para hoje em que hoje, durante a noite, foram despachados imensos processos”, diz a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, à Lusa.

Segundo a bastonária, nos últimos dois dias “muitas empresas” foram notificadas pela Segurança Social para substituírem os seus processos de adesão ao ‘lay-off’ simplificado, mesmo casos em que os processos já estavam dados como aprovados.

“Afinal, não foi necessário [substituir] e hoje muitas destas empresas que foram notificadas já estão com o processamento registado no ‘site’, na sua área reservada da Segurança Social, com o pagamento em 05 de maio”, continua Paula Franco.

A bastonária acredita assim que “o processo já está a andar e foram ultrapassadas as situações das notificações anteriores e que na próxima semana provavelmente a maior parte dos apoios chegará às empresas”.

“A máquina ganhou o seu ritmo e hoje muitos processos já apareceram despachados no sistema, o que de facto é muito positivo porque a ansiedade dos empresários nesta altura, com a necessidade de pagarem os seus compromissos, e principalmente os salários, tem sido um processo muito difícil de gerir”, sublinha Paula Franco.

Para a bastonária da OCC, “esta confiança de que já está o processamento no ‘site’ e de que as empresas o vão receber na segunda-feira provavelmente já permitirá uma gestão diferente do pagamento dos próprios salários este mês, ou seja, hoje”.

De acordo com Paula Franco, "as empresas estão a processar salários, podem é não ter dinheiro enquanto não receberem [da Segurança Social] para os pagar".

"Aquilo que temos de perceção junto das empresas é que a maior parte delas está a fazer um grande esforço, mesmo sem receber o apoio, naquelas que podem, claro, para fazer esses pagamentos", acrescentou.

Paula Franco explicou que o processo de adesão ao ‘lay-off’ simplificado “tem alguma intervenção manual” pelo que “não é o mais célere”, o que originou um “grande volume de processos para tratar” pelos serviços da Segurança Social.

A bastonária considera que o aumento do ritmo de aprovações de quarta-feira para hoje poderá dever-se à “pressão” feita pelos empresários, pela comunicação social e pela própria OCC.

“Toda esta pressão da necessidade dos empresários terem o dinheiro e o facto de o Governo ter sido sensível a isso, e toda a pressão da comunicação social fez provavelmente com que [a Segurança Social] tivesse arranjado outras soluções e despachasse muitos processos que estavam pendentes”, afirmou Paula Franco.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, admitiu na quarta-feira, em entrevista à SIC Notícias, que o Governo falhou as expectativas ao não assegurar o pagamento do ‘lay-off’ até ao dia 28 de abril, como estava previsto.