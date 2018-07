A versão atualizada do estudo “Relevância e Impacto do Setor dos Resíduos em Portugal na Perspetiva de uma Economia Circular”, promovido pela Associação Smart Waste Portugal e realizado por um grupo liderado pelo economista Augusto Mateus, retrata esta área de atividade e volta a referir as expectativas para o seu desenvolvimento até 2030.

Àquela produção adicional na economia corresponde, segundo o estudo, um Valor Acrescentado Bruto (VAB) de dois mil milhões de euros e cerca de 43 mil postos de trabalho, além de requerer um acréscimo de importações de cerca de 284 milhões de euros.

O documento refere estatísticas oficiais, apesar de os autores apontarem que a sua “robustez é discutível”, para dizer que em 2016, a economia portuguesa gerou cerca de 14,8 milhões de toneladas de lixo, dos quais 4,9 milhões de resíduos urbanos.

Do total de resíduos produzidos, foram valorizados 71%, equivalentes a 10,6 milhões de toneladas.