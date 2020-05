Em conferência de imprensa, Sérgio Sales, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (SITE Norte), explicou que em causa está a decisão da empresa de não contabilizar as horas noturnas para efeito do cálculo da retribuição a pagar aos trabalhadores.

"Os trabalhadores foram para ‘lay-off' com a expectativa de receberem 66% do salário, mas a verdade é que, com esta decisão, alguns nem sequer chegarão aos 50%”, criticou.

Contactada pela Lusa, a empresa referiu que a contabilização das horas de trabalho para efeitos de pagamento em regime de ‘lay-off' simplificado "é efetuada conforme indicação da Segurança Social, quer através do guia prático disponibilizado para o efeito, quer pela indicação direta da própria entidade, quando questionada sobre este assunto".

"Nesse sentido, a Bosch Car Multimedia, assim como qualquer outra empresa no mesmo regime, cumpre as disposições legais e os procedimentos formais às quais está obrigada, não havendo base legal para proceder de outro modo", acrescentou.

Disse ainda que todos os colaboradores "foram informados e esclarecidos sobre esta situação, antecipadamente".

Sérgio Sales contrapõe que "a lei determina o pagamento da retribuição normal ilíquida, para a qual devem entrar todas as rubricas que o trabalhador normalmente receberia se estivesse a trabalhar".