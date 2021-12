Em Vila Nova de Famalicão, durante uma visita à fábrica de estofos para automóveis Coindu, Siza Vieira lembrou que, este ano, as exportações portuguesas cresceram quase 18% a 2020 e 4,3% relativamente a 2019.

Além disso, acrescentou, entre janeiro e outubro deste ano, comparando com o que passou no período homólogo de 2019, registou-se um “desagravamento” do défice comercial.

“Temos de olhar para o conjunto do ano”, referiu o ministro.

Siza Vieira reagia, assim, às estatísticas do comércio internacional, hoje divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), segundo as quais as exportações e as importações portuguesas cresceram 3% e 17,5%, respetivamente, em outubro, face ao mesmo mês do ano passado.

No mês em análise, o défice da balança comercial de bens aumentou 971 milhões de euros, face ao mesmo mês de 2020, atingindo 1.985 milhões de euros.

Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice da balança comercial atingiu 1.242 milhões de euros (um aumento de 525 milhões de euros face a 2020 e de 45 milhões de euros em relação a 2019), apontou o INE.

Para Siza Vieira, não se deve olhar apenas para um mês mas para o conjunto do ano.

“A nossa economia está mais competitiva, a exportar mais do que antes da pandemia [de covid-19] e a reduzir o nosso défice comercial”, reiterou.