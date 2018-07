A 'holding' Sonae Investimentos SGPS aprovou hoje a mudança do seu nome para Sonae MC SGPS, em assembleia-geral extraordinária, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A informação consta de um extrato da ata da reunião de hoje, comunicada ao mercado.

A Sonae Investimentos (que detém marcas como Continente ou Worten) teve lucros de 843,78 mil euros em 2017.

Já no primeiro trimestre deste ano agravou prejuízos para 11 milhões de euros, depois de no período homólogo ter registado resultados líquidos negativos de 7,4 milhões de euros.

Apesar dos maiores prejuízos, nos primeiros três meses de 2018, o volume de negócios consolidado da Sonae Investimentos aumentou 8,9%, para 1.310 milhões de euros.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) alcançou os 55 milhões de euros, "o que representa um aumento de quatro milhões de euros face ao ano anterior", segundo a empresa.

No final de março deste ano, a Sonae Investimentos detinha um portefólio global de 1.671 lojas, a que correspondia uma área de venda de 1.126 mil metros quadrados.

Em maio, os acionistas da Sonae Investimentos aprovaram, na assembleia-geral anual, a recondução do Conselho de Administração, presidido por Paulo de Azevedo e com Ângelo Paupério como vice-presidente, e do Conselho Fiscal para o próximo quadriénio, até 2021.