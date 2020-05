Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae refere que a "queda no resultado líquido é explicada exclusivamente pelo registo prudente de contingências contabilísticas ('non-cash'), no total de 76 milhões de euros, diretamente relacionadas com a pandemia covid-19 e, em particular, com o encerramento forçado da atividade em vários negócios".

A Sonae refere que "excluindo estes impactos contabilizados por prudência, e apesar do encerramento forçado de algumas operações, o resultado líquido da Sonae estaria em linha com o ano anterior". No primeiro trimestre de 2019, o grupo registou lucros de 18 milhões de euros.

O volume de negócios subiu 7,1% no período em análise, para 1.552 milhões de euros, "impulsionado sobretudo pelo forte contributo da Sonae MC (+14% em termos homólogos)".

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 4,6% para 128 milhões de euros, "uma vez que o impacto do menor resultado pelo método de equivalência patrimonial superou o impacto positivo da mais-valia resultante da transação Prime da Sonae Sierra", refere o grupo que tem a cadeia Continente, salientando que "a linha de resultado pela equivalência patrimonial foi negativamente impactada pelo resultado líquido" da operadora de telecomunicações NOS no trimestre, "que inclui já contingências relacionadas com o surto pandémico".