Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae adianta que, “apesar do contexto, o volume de negócios consolidado” subiu 5,8% para 1.641 milhões de euros, “impulsionado pelo desempenho da Sonae MC e da Worten, bem como pelos canais digitais dos diferentes negócios”.

As vendas ‘online’ cresceram 2,3 vezes face ao primeiro trimestre do ano passado, “comprovando, uma vez mais, as competências e propostas de valor digitais dos negócios”.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se nos 128 milhões de euros, em linha com o primeiro trimestre de 2020, “suportado pela melhoria do resultado líquido da NOS/Zopt e da ISRG, o que compensou a mais-valia registada” nos primeiros três meses do ano passado com a transação do Sierra Prime.

O EBITDA subjacente “seguiu a tendência do volume de negócios e aumentou 14,1% para 114 milhões de euros”, impulsionado pelo crescimento da Sonae MC e da Worten, “que mais do que compensou o impacto das restrições noutros negócios decorrentes da pandemia”, refere a Sonae.