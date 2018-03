Sem querer criar contentas, João Epifânio, administrador B2C da Altice, não quis medir forças entre os dois embaixadores: “O Ronaldo é claramente o nosso embaixador, sem sombra de dúvida o melhor do mundo; e a Sophia é também a robô mais famosa do mundo”, respondeu.

No fim, quando questionada sobre se gostaria de acrescentar alguma coisa, limitou-se a dizer com som mecânico e intermitente “siii”, reproduzindo o grito de Cristiano Ronaldo ao receber a Bola de Ouro em 2014.

Cara de Audrey Hepburn, vestido cor-de-rosa um tanto retro, Sophia apresentou-se e disse aos jornalistas que “ser atriz é quase tão difícil como ser robô”. Quando questionada sobre a experiência de trabalhar com o astro português, CR7, a nova embaixadora da marca MEO, respondeu: “Eu estava calma, ele é que estava nervoso por me conhecer porque sou a mulher robô mais bonita do mundo”. E riu-se.

Recorda-se de Sophia, o robô humanoide da Hanson Robotics que subiu ao palco da Web Summit em 2017, acompanhada de Einstein (o robô, e não o cientista) e do engenheiro David Hanson? Pois bem, Sophia está de regresso, a convite da Altice, para contracenar com Cristiano Ronaldo na nova campanha da MEO.

A sensivelmente 48 horas de apresentar resultados, a Altice reuniu a imprensa para anunciar que vai reforçar a sua marca global em Portugal (a marca Altice Portugal em detrimento das denominações PT Portugal ou PT/Altice), sem no entanto deixar cair marcas de peso do segmento português, como a MEO, Moche ou o SAPO.

Além disso, a empresa anunciou, pela voz de João Epifânio, diretor com o pelouro do consumo, o lançamento de um novo portal do cliente, o My MEO, mais adaptado aos dispositivos móveis, mais intuitivo, com histórico e informação gráfica; uma nova BOX portátil wifi, ou seja, que não precisa de ser ligada ao router através de cabos e com qualidade 4k integrada, o que permite fazer o upgrade da imagem no televisor mesmo que o cliente não tenha uma televisão com esta tecnologia; e, por fim, uma nova interface de TV, ou seja, um novo menu de navegação em televisão, mais focado nos conteúdos e temáticas e menos em canais.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

A esta nova BOX e interface de TV a empresa chamou Sofia, num paralelismo entre a robô de inteligência artificial que aprende com a interação, e uma empresa que aprende com a experiência de consumo dos seus clientes.

“A tecnologia que utilizamos usa os fundamentais da inteligência artificial, nomeadamente processos de auto aprendizagem que permitem que consigamos interpretar aquilo que são os hábitos de consumo dos clientes e o consigamos converter numa experiência mais ajustada”, disse João Epifânio, ao SAPO24.

Ainda no que diz respeito à nova BOX esta terá um custo mensal de 7,50 euros, face aos 5,00 dos dispositivos tradicionais.

Questionados sobre a possibilidade de este novo equipamento ter mais problemas de conectividade por se ligar via wifi e não por cabo, a Altice assumiu que podem “pontualmente” existir problemas em casas maiores ou com mais paredes a atravessar o espaço.

créditos: Pedro Marques | MadreMedia

Para acompanhar todas estas novidades está “um novo estilo gráfico” e uma nova assinatura de marca: “Humaniza-te”.

Incêndios, Media Capital e despedimentos foram temas que, não estando no âmbito da apresentação, não mereceram comentários prolongados por parte da equipa executiva, que reiterou sempre a aposta do grupo Altice em Portugal, com Alexandre Fonseca, CEO do grupo, a salientar que a empresa investiu nos últimos três anos 1.200 milhões de euros em Portugal, dos quais 400 milhões em infra-estruturas.

“Temos estado à altura das nossas responsabilidades”, replicou Alexandre Fonseca. “Somos o único operador verdadeiramente nacional" e que leva a fibra e investimento “a áreas esquecidas por outros”.

Questionado sobre os objetivos para este ano, o CEO remeteu para dia 15, dia de apresentação de resultados, mas instou os jornalistas interpretarem dados operacionais, não escondendo todavia a “inflexão de algumas tendências”, o que se poderá traduzir numa regressão das receitas.

O SAPO24 é a marca de informação do portal SAPO, detido pela MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A, propriedade da Altice Portugal.