De acordo com um comunicado hoje enviado pela União Geral de Trabalhadores (UGT), “despedimentos, férias forçadas, trabalhadores impedidos de executar o seu trabalho em teletrabalho, não renovação de contratos precários, alterações de horário e de local de trabalho, não pagamento de subsídio de refeição a teletrabalhadores e inexistência de equipamento de proteção estão entre os diversos problemas que os trabalhadores têm comunicado à UGT e aos seus sindicatos”, numa altura em que está decretado no país o dever de confinamento obrigatório, para combater a propagação da covid-19.

Quanto ao pagamento do subsídio de refeição, a central sindical lembra que o Código do Trabalho estabelece que “o trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere a formação e promoção ou carreira profissionais, limites do período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional”.

No entanto, há entendimentos contrários ao da UGT, que sustentam a opção de não pagar o subsídio de refeição, uma vez que o trabalhador não se desloca para o local de trabalho nem necessita de realizar refeições “fora” de casa.

Assim, aquela estrutura sindical entende que o Governo deve pôr fim “às dúvidas e incertezas existentes, e ao prejuízo que se está a causar aos teletrabalhadores”, num momento em que a prestação de teletrabalho não é uma opção do trabalhador, mas sim motivada pelo atual estado de emergência.