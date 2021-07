Em comunicado, a TAP lembra que este número representa "uma redução muito expressiva (menos 94%) face aos cerca de 2.000 colaboradores que se estimava em fevereiro virem a ser integrados no processo de redimensionamento laboral inscrito e exigido pelo Plano de Reestruturação da TAP, em apreciação pela Comissão Europeia".

"Esta redução no número de trabalhadores identificados para despedimento coletivo é o resultado de um esforço extraordinário que incluiu a celebração de Acordos Temporários de Emergência com todos os Sindicatos, rescisões por mútuo acordo com compensações financeiras acima do legalmente exigido, bem como candidaturas a vagas disponíveis na Portugália, entre outras medidas", sublinha a companhia.

Assim, devem ser abrangidos agora apenas 35 pilotos, quando inicialmente estavam previstos 458 despedimentos; 28 tripulantes de cabina (estavam previstos 747); 38 trabalhadores da manutenção e engenharia em Portugal (estavam previstos 450) e 23 trabalhadores da sede da TAP (estavam previstos 300).

*Com Lusa