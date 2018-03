Citado pela agência Efe, Milton Rego receia que as medidas anunciadas pela administração Trump afetem as empresas brasileiras, que encontraram nas exportações a saída para enfrentar os prejuízos criados com a crise económica que atingiu o Brasil nos últimos anos.

A imposição de tarifas anunciada na semana passada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visa limitar o crescente mercado chinês, mas pode afetar o Brasil, segundo maior fornecedor de aço dos EUA, que representa um terço das exportações brasileiras totais desse produto.

Os EUA planeiam impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as de alumínio de todos os países, embora Donald Trump tenha aberto as portas a algumas exceções, como o México e o Canadá, com os quais negoceia uma nova versão do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla inglesa).

Sem saber ainda o alcance da medida, as principais siderúrgicas brasileiras, algumas das mais importantes do mundo, viram as suas ações cair nas bolsas, embora hoje a queda tenha sido interrompida.