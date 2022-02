Comprar casa é, para muitos, o investimento de uma vida. E é por isso que, muitas vezes, a aquisição de uma casa tem o apoio de um banco e do chamado crédito à habitação, que não é mais do que um empréstimo feito pelo banco a quem quer comprar um imóvel.

Ora, o crédito à habitação pressupõe que, para além do valor da casa, a pessoa que o contrata tenha também de pagar ao banco (entre outras despesas) uma taxa por esse mesmo empréstimo. Essa taxa pode ser variável, fixa durante um período inicial ou fixa durante todo o contrato.

Crédito à habitação: diferença entre taxa variável e taxa fixa

De uma forma geral, os dois tipos de taxas que podem ser aplicadas no crédito à habitação são definidos da seguinte forma:

Taxa variável

É calculada através da soma da taxa Euribor (que é um indexante que corresponde a média das taxas de juro praticada nos empréstimos entre bancos da zona Euro) com o spread do banco, ou seja, com o valor que o banco considera ser o seu lucro no empréstimo efetuado. Uma vez que o spread é uma percentagem fixa do empréstimo, a variabilidade desta taxa vem da taxa Euribor, que poderá mudar ao longo do tempo e, consequentemente, fazer a prestação do empréstimo oscilar ao longo do período do mesmo

Como o próprio nome indica, é uma taxa que não muda ao longo do empréstimo. Contudo, estas taxas são geralmente definidas para um período específico do empréstimo, por exemplo os primeiros 5 anos, 10 anos ou 30 anos durante o qual a prestação se mantém constante. Adicionalmente, é também normal designar por “empréstimo com taxa mista” aqueles que têm taxa fixa durante um período inicial e no período subsequente têm taxa variável.

Como escolher a taxa do crédito à habitação?

A escolha do taxa do crédito à habitação deverá ter em conta, em primeiro lugar, a capacidade financeira de quem o contrato. Contudo, o conhecimento da realidade económica é também um ponto importante para escolher entre taxa fixa ou variável, isto porque os fatores económicos podem influenciar a taxa Euribor. Um exemplo recente disso é a mais que provável subida da taxa de inflação que, por sua vez, poderá originar uma subida da taxa Euribor e, consequentemente, o aumento das prestações do crédito habitação em taxa variável.

Por tudo isto, existem no mercado soluções de taxa fixa para o crédito à habitação, nomeadamente as do Bankinter, que disponibiliza aos seus clientes um conjunto de soluções de taxa fixa em diferentes prazos, que podem ir dos 2 aos 30 anos. A título de exemplo, a taxa fixa a 5 anos é de 1,05%, podendo optar por prazos mais curtos ou mais longos consoante a preferência.

Por último, as soluções de taxa variável continuam a vigorar no Bankinter, com spreads a partir dos 0,95% para quem pretender a contratação de um crédito sem taxa fixada pelo banco.