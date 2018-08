No encontro, Pompeo deverá exigir a libertação do pastor protestante norte-americano Andrew Brunson, detido na Turquia desde finais de 2016, desde a semana passada em regime de prisão domiciliária, e cuja situação justificou o anúncio das sanções norte-americanas.

A Turquia solicitou por diversas vezes a extradição de Gülen, que desmente qualquer envolvimento no golpe, e quando alguns responsáveis em Ancara sugerem um eventual envolvimento de setores próximos da Administração dos EUA na tentativa de golpe militar.

Até ao momento, as exigências de Ancara não foram correspondidas.

“A questão é saber se existem provas suficientemente claras do envolvimento pessoal de Fethullah Gülen”, afirmou no final de julho um alto responsável norte-americano citado pela AFP.

O caso do pastor Andrew Brunson, que desencadeou a atual crise bilateral, prolonga-se, no entanto, há mais de um ano e meio.

Responsável por uma igreja protestante em Izmir (oeste da Turquia, junto ao Mar Egeu), é acusado de espionagem e de ter atuado “sem ser membro ativo” ao serviço da rede de Gülen, e ainda colaborado com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), duas organizações consideradas terroristas por Ancara.

Ao apelar à libertação imediata de Andrew Brunson, Washington ameaçou a Turquia de sanções, antes de optar pela aplicação da medida na tarde de quarta-feira.

Para além de Burnson, dois funcionários locais das missões norte-americanas na Turquia estão detidos, e um terceiro em prisão domiciliária.

Em maio, Mehmet Hakan Atilla, ex-diretor-geral adjunto do banco público turco Halkbank, foi condenado por um tribunal norte-americano a 32 meses de prisão por fraude bancária e conspiração num caso que envolve milhares de dólares.

O banqueiro apelou do caso, e Ancara protestou de forma veemente após a sua condenação.

Este caso fez pairar a ameaça de uma elevada penalização monetária contra o Halkbank, uma perspetiva que incomoda o poder turco.

O homem de negócios turco-iraniano Reza Zarrab, está no centro deste caso explosivo, e durante o processo acusou de envolvimento o Presidente Erdogan e diversos ministros do seu Governo presidencial.

Ancara definiu o processo como um ‘complô’ orquestrado por Fethullah Gülen.

A Turquia também tem criticado com insistência os Estados Unidos pelo apoio militar concedido na Síria às Unidades de Proteção do Povo (YPG, uma milícia curda local) no seu combate ao grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI).

Ancara considera esta milícia uma emanação do PKK, ativo no sudeste turco, considerado “terrorista” pela Turquia mas também pelos EUA e União Europeia.

Após uma primeira ofensiva em 2016, na sequência do fim abrupto das negociações que Ancara promovia desde 2012 com o PKK, a Turquia desencadeou no início de 2018 uma operação para desalojar as YPG do enclave sírio de Afrine.

De seguida, ameaçou prolongar esta operação em direção a Minbej, onde estão estacionados soldados norte-americanos.

Num novo desenvolvimento, Ancara e Washington concordaram estabelecer um “roteiro” que prevê a retirada das YPG de Minbej e a formação de patrulhas conjuntas.

No início desta semana, a Turquia assegurou que este acordo não será afetado pelas atuais tensões, uma sugestão já questionada por diversos observadores.

Ainda no cenário regional, Ancara e Moscovo têm cooperado estreitamente no dossiê sírio, mas a principal questão que incomoda Washington é o acordo concluído para a compra pela Turquia de sistemas de defesa antiaéreos russos S-400, incompatíveis com os sistemas de defesa da NATO.

Na quarta-feira, o Congresso norte-americano aprovou um orçamento que interrompe o fornecimento à Turquia pelo Pentágono de aviões de combate F-35, e que apenas deverá ser retomado caso Ancara não conclua as negociações para a aquisição dos S-400.

No entanto, o porta-voz presidencial turco, Ibrahim Kalin, tinha já assegurado esta semana que a Turquia não vai renunciar ao seu negócio de armamento com Moscovo mesmo com a ameaça de sanções norte-americanas, que acabaram por se concretizar.