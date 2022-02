Nuno Martins, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), disse à agência Lusa que as negociações salariais chegaram hoje ao fim com acordo entre as partes, no âmbito da revisão do Acordo de Empresa (AE), da antiga CP Carga.

"Este acordo garante aumentos salariais aos trabalhadores, o aumento do subsídio de refeição para os 9,82 euros por dia e a renovação da vigência do AE", afirmou Nuno Martins.

A vigência do AE da Medway foi renovada por mais 36 meses, mantendo o seu conteúdo, embora com alguma evolução nas regras relativas aos intervalos de descanso, marcação de férias e escalas de serviço.

O AE da Medway existe desde 2018 e abrange cerca de 600 trabalhadores.

A Medway, antiga CP Carga, é um operador logístico e o maior operador ferroviário privado de transportes de mercadorias na Península Ibérica.

Esta é a maior operadora ferroviária de mercadorias de Portugal, com cerca de 90% de quota de mercado.