“Na região Norte mais de 90 cantinas escolares estão encerradas, no Centro mais de 80. Há vários institutos públicos e do Setor Empresarial do Estado [com cantinas] encerradas. Ainda não temos informação global sobre a greve, mas é maior do que a do dia 02 de novembro no Norte e também a maior greve de sempre no que toca ao setor escolar”, disse aos jornalistas o dirigente sindical Francisco Figueiredo.

Segundo o sindicalista, em 2017, seguindo as orientações da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), as empresas procederam a um aumento salarial “miserável”, de 2%, “quando a inflação no período 2010/2017 foi de 9%”.

“O que estamos a propor às empresas é que reponham o poder de compra. Tendo em conta que no ano passado deram 2% faltam 7%, [o que equivale a] 42 euros, e é isso que, em média, estamos a reclamar”, sustentou.

Com palavras de ordem como “AHRESP escuta, trabalhadores estão em luta”, “Aumentos salariais para já e sem demoras”, os trabalhadores das cantinas exigiram também esta manhã “a negociação do contrato coletivo de trabalho com a manutenção de todos os diretos nele consagrados”.