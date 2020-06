Em declarações aos jornalistas, Nuno Coelho, dirigente do Sindicato, indicou que houve pelo menos dois mil trabalhadores do setor que foram despedidos na região Norte como consequência da pandemia e que há cerca de cinco mil em ‘lay-off’, de 85 empresas que apresentaram o pedido correspondente.

Francisco Figueiredo, por seu turno, denunciou também na conferência de imprensa que há patrões que estão a “exigir aos seus trabalhadores que vão trabalhar em junho “sem receber os meses de março, abril e maio”.

“É uma situação violenta. Vamos exigir que Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) atue em conformidade com o seu estatuto legal (…,) que tem contribuído, e muito, para o clima de impunidade geral que existe no setor”, declarou, garantindo aos trabalhadores que podem “contar com a federação dos sindicatos de hotelaria e turismo e com os sindicatos a nível nacional para continuar” com o “combate” às “ilegalidades”, e anunciando que vão ser feitas ações futuras junto das empresas para obrigar a pagar os salários em atraso dos trabalhadores.

Os trabalhadores aprovaram hoje, na Praça D. João I, no Porto, uma resolução para entregar na ACT para exigir o “pagamento imediato dos salários em atraso a todos os trabalhadores” e o “adiantamento pelo Estado de um subsídio equivalente ao salário que auferiam a todos os trabalhadores cujas empresas não reabriram e que estão sem qualquer proteção social, incluindo trabalhadores não declarados, valores que devem depois ser repostos pelas empresas, a exemplo do que sucede com o fundo de garantia salarial”.

No documento de resolução, os trabalhadores também exigem a “reintegração de todos os trabalhadores despedidos com a antiguidade e categoria profissional como se nada houvera tido lugar”.

A “atuação exemplar” da ACT e a anulação de todos os atos do patronato que puseram em causa direitos dos trabalhadores, como a reposição de férias e a anulação de banco de horas, o “não prolongamento de ‘lay-off’ que ponha em causa o pagamento de 100% do salário e o reinício das negociações da contratação coletiva e aumentos salariais justos são os restantes pontos da resolução aprovada e entregue hoje na ACT do Porto.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 387 mil mortos e infetou mais de 6,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Em Portugal, morreram 1.455 pessoas das 33.592 confirmadas como infetadas, e há 20.323 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.