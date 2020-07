Para Vítor Caldeira, estes são “passos essenciais” para assegurar que o adiamento que é proposto “tem resultado efetivo” e “conduzirá, de facto, à entrada em vigor plena, à efetiva aplicação da Lei de Enquadramento Orçamental”.

Neste contexto, lembrou que passados quatro anos sobre o início do processo de implementação da LEO, o Tribunal de Contas “constata a ausência de progressos significativos e certezas quanto à orientação da reforma”.

O presidente do Tribunal de Contas manifestou, por outro lado, reservas a alguns dos aspetos específicos previstos na proposta de alteração da LEO, nomeadamente o que abre a possibilidade de a proposta do Orçamento do Estado poder alterar os limites de despesa fixados no Quadro Plurianual de Despesa Pública (QPDP).

Para Vítor Caldeira, a possibilidade de alteração - por iniciativa da Assembleia da República ou por proposta do Governo - dos limites fixados no QPDP a que a proposta de revisão da LEO abre caminho “é suscetível de (…) afetar a eficácia e robustez do quadro orçamental de médio prazo” e também de “fragilizar este instrumento [o QPDP]”, nomeadamente quanto “à sua dimensão disciplinadora, mas sobretudo à estabilidade e previsibilidade dos meios alocados aos diferentes programas”.

Relativamente ao disposto sobre disponibilização de informação previsional na base do acréscimo, Vítor Caldeira precisou não conhecer evidência de que a opção pela proposta de eliminação das demonstrações financeiras previsionais “tenha sido tomada com base numa análise sólida custo-benefício”.

Antes tinha referido que a elaboração de demonstrações financeiras previsionais “é um dos elementos desse modelo conceptual que tem a virtualidade de contribuir para a transparência da política orçamental” na medida em que no momento da preparação do Orçamento do Estado se revela o impacto económico e financeiro das decisões políticas que podem afetar o médio prazo e não apenas os efeitos de tesouraria, de curto prazo.

No que diz respeito ao processo de implementação da orçamentação por programas, considerou positivo o facto de se ter previsto a existência de um programa piloto e de o mesmo estar calendarizado.

Ainda assim precisou ser necessário que a implementação do programa piloto tenha um âmbito relevante, para que nos futuros programas orçamentais “se possam fixar com clareza indicadores” que permitam associar os resultados obtidos com as respetivas receitas e despesas públicas, assim como o respetivo reporte e avaliação na Conta Geral do Estado (CGE) desses programas orçamentais.