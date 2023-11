Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram, em assembleia geral de emergência, o novo Acordo de Empresa da TAP, com 1.646 votos a favor, de um total de 2.496.

Avião da TAP no aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto, 27 de junho de 2012. JOSE COELHO/LUSA Lusa