O valor total das trocas comerciais no ano passado foi de 6,9 mil milhões de dólares norte-americanos (5,7 mil milhões de euros), de acordo com dados oficiais publicados na semana passada no portal do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa (Macau), com base nas estatísticas dos Serviços de Alfândega chineses.

Em 2019, as trocas comerciais entre a China e Portugal tinham atingido 6,6 mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros).

Do valor total, Pequim importou mais 19,6%, ou 2,8 mil milhões de dólares (2,3 mil milhões de euros), em 2020, comparativamente com o período homólogo do ano anterior.

Por outro lado, a China exportou menos 3,1% para Portugal, ou 4,2 mil milhões de dólares (3,8 mil milhões de euros).

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa entre janeiro e dezembro 2020 foram de 145 mil milhões de dólares (120 mil milhões de euros), o que representa uma descida de 2,98% no período homólogo de 2019.

O Brasil continua a ser o país lusófono com o maior volume de trocas comerciais com a China, garantindo mais de 80% dos bens transacionados, seguindo-se Angola, Portugal, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum de Macau.